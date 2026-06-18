Ciudadanos de distintas nacionalidades, principalmente colombianos, disfrutaron del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México para ver la transmisión del partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, que tuvo lugar la noche de este miércoles en el Estadio Ciudad de México.

Cerca de las 18:30 horas, cuando aún faltaba más de una hora para el partido, la Plaza de la Constitución ya se encontraba prácticamente abarrotada de aficionados que bailaban al ritmo de música de distintos géneros, incluso portando globos como si fuera una fiesta.

En punto de las 20:00 horas, cuando se dio el silbatazo inicial, se escuchó a los asistentes, la mayoría con la playera amarilla de la selección colombiana, gritar eufóricos.

“Muy emocionados estamos aquí esperando el partido”, dijo una ciudadana colombiana a EL UNIVERSAL, quien contó que vino a México junto a su familia desde la semana pasada “para poder disfrutar del partido y de la Ciudad de México”.

“Es una ciudad muy divertida, siempre hay algo que hacer. Ya había venido, hace como tres años vine, pero ahora venimos al Mundial con toda la familia para que también ellos conocieran, es una ciudad muy rica en comida, en lugares turísticos y con gente que es de lo mejor”, afirmó.

Joaquín, un habitante del Estado de México, contó a esta casa editorial que llegó al Zócalo desde la tarde para ver el partido de Inglaterra y, “de paso”, se quedó a ver el partido de Colombia, por el “buen ambiente”. “Se hizo un gran ambiente, muy buen ambiente, todos bailando, disfrutando de los goles, cantando, echando la fiesta, es eso, una fiesta”, dijo.

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Pasadas las 20:30 horas, cuando el equipo de Colombia metió el primer gol de la noche, cientos de asistentes comenzaron a celebrar al grito de “¡Colombia, Colombia!”, a la par que la masa humana que admiraba la pantalla gigante del Zócalo brincaba y se abrazaba.

Minutos antes de que iniciara el partido, fue vista entre los presentes la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, quien invitó a la ciudadanía a disfrutar del partido entre las selecciones de México y Corea del Sur en este espacio gratuito.

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