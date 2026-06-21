Tener multas de tránsito o adeudos vehiculares no siempre impide realizar la verificación en la Ciudad de México o el Estado de México, pero sí puede influir en el proceso dependiendo del tipo de sanción y del sistema de validación vigente en cada entidad.

De acuerdo con el programa de Verificación Vehicular de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), el trámite es obligatorio para todos los vehículos de combustión interna matriculados en la capital y forma parte de las medidas para controlar emisiones contaminantes .

Multas de tránsito: no siempre bloquean la verificación

En términos generales, las multas de tránsito no son un impedimento automático para verificar el vehículo. Sin embargo, las autoridades pueden solicitar que el propietario esté al corriente en ciertos adeudos administrativos para poder completar el proceso o en caso de sanciones específicas relacionadas con el programa ambiental.

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El propio lineamiento de Sedema establece que, antes de algunos trámites vinculados a verificación extemporánea, los propietarios deben asegurarse de que el vehículo no cuente con adeudos por:

Infracciones al Reglamento de Tránsito

Fotocívicas

Tenencia o refrendo

Sanciones derivadas de la Ley Ambiental en materia de verificación vehicular

De acuerdo con el Programa de Verificación Vehicular vigente, los verificentros deben corroborar que el automóvil no presente adeudos por infracciones, sanciones o tenencia para poder prestar el servicio.

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Esto es lo que deberás pagar por verificar tu auto en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

¿Y en el Estado de México?

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México establece que la verificación vehicular es obligatoria para los vehículos matriculados en la entidad y para aquellos que circulan en ella.

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Sin embargo, en el Programa de Verificación Vehicular no se establece como requisito general la inexistencia de multas de tránsito para realizar la verificación. Por ello, los automovilistas deben revisar su situación particular en los portales oficiales de consulta de adeudos y citas de verificación.

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