Naucalpan, Méx.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en calles de la colonia Valle Dorado, en Naucalpan.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo; fueron vecinos quienes reportaron el hallazgo en calle Amado Nervo cruce con C. De N.Z.T.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan quienes acordonaron la zona.

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Posteriormente, llegaron peritos y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con investigaciones preliminares, el cuerpo sin vida del masculino fue arrojado desde un vehículo compacto que llegó a la calle Amado Nervo.

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Después de permanecer unos segundos estacionado se dio la vuelta y arrojó el cuerpo maniatado y con presuntas señales de tortura.

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