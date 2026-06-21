Metrópoli | 21-06-26 | 14:04 | Actualizada | 21-06-26 | 14:04 |

Naucalpan, Méx.- Portando el jersey blanco de la Selección Mexicana de Fútbol, el , embajador del mundial 2026, visita el Gol Fest en el Parque Naucalli, en Naucalpan.

Desde su entrada, fue recibido por niños y grandes, quienes se acercaron para saludarlo, tomarse fotografías y acompañarlo.

En el lugar se instaló un pequeño corral, donde el Pato Merlín mostró sus habilidades futbolísticas y anotó algunos goles durante una cascarita con su dueño.

Pato Merlín. Embajador del Mundial 2026, visita el Gol Fest en el Parque Naucalli, en Naucalpan. Foto: especial
Pato Merlín. Embajador del Mundial 2026, visita el Gol Fest en el Parque Naucalli, en Naucalpan. Foto: especial

mahc/LL

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