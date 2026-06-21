Naucalpan, Méx.- Portando el jersey blanco de la Selección Mexicana de Fútbol, el Pato Merlin, embajador del mundial 2026, visita el Gol Fest en el Parque Naucalli, en Naucalpan.

Desde su entrada, fue recibido por niños y grandes, quienes se acercaron para saludarlo, tomarse fotografías y acompañarlo.

En el lugar se instaló un pequeño corral, donde el Pato Merlín mostró sus habilidades futbolísticas y anotó algunos goles durante una cascarita con su dueño.

Pato Merlín. Embajador del Mundial 2026, visita el Gol Fest en el Parque Naucalli, en Naucalpan. Foto: especial

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