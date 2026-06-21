El festival “Grasa y Gasolina”, con motivo del Día del Padre, reunió a más de 25 mil personas en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza.

En un comunicado, la demarcación explicó que esta celebración contó con una exposición con más de 500 vehículos como motos y autos clásicos, así como ropa de los años sesenta y música de la época

Agregó que el festejo tuvo como protagonista a la música con la presentación de agrupaciones como Nicotina, Atomic Psychos, The Killing Floors Angels, entre otras, cuyos ritmos de rock and roll y rockabilly pusieron a bailar a los vecinos de la zona.

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Además, dijo, durante el evento se rompió el récord nacional de “baile stroll”, a lo cual se sumaron exhibiciones de arte gráfico, venta de artículos relacionados con la cultura automotriz y motocicletas, así como una función de lucha libre.

Al respecto, la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez señaló que este encuentro fue organizado para reconocer y celebrar a los padres de familia con una jornada de convivencia, entretenimiento y unión familiar.

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Evento de Día del Padre reunió a más de 25 mil personas en la alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Especial

Y por su parte, la diputada federal Elena Segura destacó que el papel actual de los padres de familia no se limita a ser proveedores, sino que también “secan las lágrimas”, apoyan en las tareas escolares, enseñan fútbol y, en el caso de los padres motociclistas, saben que la libertad siempre va acompañada de responsabilidad.

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Como invitado especial estuvo Effi Muñiz, del programa Mexicánicos, quien agradeció la realización de este tipo de eventos que fortalecen la convivencia familiar y fomentan el gusto por los autos y las motos.

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Finalmente, la demarcación indicó que también participaron diversos clubes como la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, cuyos integrantes compartieron experiencias y conocimientos sobre la reparación, el mantenimiento y la conservación de vehículos.

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