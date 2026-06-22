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Como parte de la renovación de la línea 2 del Metro, se instalaron muros de cerámica especiales para evitar pintas y actos de vandalismo durante protestas.
Así lo demostró el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, al entregar las obras de renovación de cuatro estaciones: Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales.
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En la estación Portales, el titular del STC hizo la demostración de una pinta colocando pintura en aerosol de color rojo, misma que luego retiró con ayuda de thinner y una estopa.
“Vamos a pintarla”, dijo, mientras echaba pintura roja sobre el material nuevo. Explicó que a diferencia del material que tenía antes el Metro, este absorbe menos la pintura, por lo que se puede retirar sin dejar marca.
“Lo que nos permite este material es que en caso de ser vandalizado podamos limpiarlo de inmediato y lo absorbe mucho menos que el material que teníamos anteriormente”, afirmó, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; y el titular de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.
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Clara Brugada entrega 4 estaciones renovadas de Línea 2 del Metro; inversión total fue de 2 mil 200 mdp
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