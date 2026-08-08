Mi historia con la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó en 1999, cuando ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria No. 4. Aún recuerdo con absoluta claridad ese año y, como muchos universitarios, conservo en la memoria mi número de cuenta, un símbolo que representa identidad, pertenencia y un profundo orgullo de formar parte de esta gran comunidad.

Llegué a la Preparatoria 4 porque era la más cercana a mi casa, sin imaginar que ese espacio marcaría de manera definitiva mi vida. Fui la primera de cuatro hermanos en incorporarme a la UNAM; después seguiría mi hermana. Desde entonces, me siento profundamente agradecida con la Universidad, porque fue ahí donde comenzaron a abrirse oportunidades que me permitieron crecer, soñar y construir un proyecto de vida.

Durante la preparatoria no solo adquirí una sólida formación académica, sino que también formé amistades que conservo hasta hoy. Fue en esa etapa donde descubrí mi vocación por las ciencias sociales, lo que me permitió continuar mis estudios, mediante pase automático, en la afamada Facultad de Derecho. Al ingresar a la Facultad, comencé a trabajar siendo muy joven, experiencia que me permitió asumir responsabilidades tempranas y valorar aún más la educación como una herramienta de transformación personal.

Fue precisamente en esos años cuando descubrí que la propiedad intelectual sería mi verdadera pasión. A partir de ahí, inicié un camino de especialización que me llevó a desarrollarme profesionalmente en esta área y, con el tiempo, a tener la oportunidad de realizar estudios de posgrado en Alemania. Sin duda, la formación integral que recibí en la UNAM fue la base que me permitió enfrentar nuevos retos, adaptarme a contextos internacionales y crecer profesionalmente con solidez y confianza.

Además de la formación académica y profesional, la UNAM me dio algo invaluable: una profunda visión y sensibilidad social. Convivir con estudiantes de orígenes, realidades y contextos muy diversos enriqueció mi manera de pensar y fortaleció mi pensamiento crítico. Esa pluralidad que distingue a la Universidad construye identidad, fomenta la empatía y nos recuerda que el conocimiento cobra verdadero sentido cuando se pone al servicio de la sociedad.

Para mí, como para muchas otras personas, la UNAM representa una oportunidad real de crecimiento personal y profesional. Gracias a ella, he logrado numerosas satisfacciones y he podido construir una trayectoria que nunca habría sido posible sin la educación pública de calidad que ofrece.

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En este contexto, la labor de Fundación UNAM es fundamental. Desde su constitución en 1993, la Fundación UNAM, A.C. ha tenido un propósito profundamente transformador: apoyar a estudiantes provenientes de familias de recursos modestos y con buen desempeño académico, para que puedan dedicarse plenamente a sus estudios y concluir una educación superior. Su trabajo impacta directamente en vidas, sueños y futuros.

La Fundación ha sido, durante 33 años, un puente entre el talento y la oportunidad. Gracias a su labor, más estudiantes pueden concluir sus estudios y alcanzar un verdadero desarrollo personal y profesional. Mi historia es solo una entre muchas, pero todas comparten una certeza: cuando la educación cuenta con apoyo y compromiso, el futuro se transforma.

Actualmente, soy responsable del Área de Patentes en una firma legal transnacional, una posición que refleja años de esfuerzo, formación y oportunidades que tuvieron su origen en la UNAM. En el ámbito personal, soy también madre de un niño maravilloso, a quien, llegado el momento y sin imposiciones, le compartiré con orgullo lo que ha significado esta Universidad para nuestra familia. Como lo hicieron sus padres y sus abuelos, le sugeriré encarecidamente que considere a la UNAM como un espacio para formarse, crecer y construir sus propios sueños, con la certeza de que la educación pública de calidad transforma vidas y trasciende generaciones.

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Experta en Propiedad Intelectual