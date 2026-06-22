El Metro de la Ciudad de México extenderá su horario hasta la 1:00 de la madrugada el próximo miércoles 24 de junio, con motivo del partido México contra República Checa, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Como siempre, nuestro glorioso Metro va a ampliar su horario el miércoles, hasta la 1:00 hora, de la mañana. Justamente, porque seguramente vamos a festejar a la Selección Mexicana”, adelantó la mandataria capitalina durante la entrega de obras de renovación de la estación Tasqueña

Brugada Molina confió en que la Selección Mexicana ganará dicho partido, de ahí que considerara que, tras el encuentro deportivo, la gente irá a celebrar.

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¿Dónde habrá pantallas para ver el partido México vs República Checa?

Para ese día, la administración capitalina tiene contemplada la instalación de pantallas gigantes en distintos puntos de la CDMX, entre ellas:

Centro Histórico

Alameda Central

Monumento a la Revolución

Distintos puntos del Paseo de la Reforma.

La administración local instalará 32 pantallas gigantes en distintos puntos del Centro Histórico, el Paseo de la Reforma y otros sitios importantes del corazón de la CDMX, como avenida Juárez y el Monumento a la Revolución, para que la población pueda ver el partido de México contra República Checa, que tendrá lugar este miércoles 24 de junio.

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Así lo adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un breve video que posteó este lunes en redes sociales, en el que hizo un llamado a la población a celebrar de forma pacífica y con buena convivencia, aunque advirtió que el alcohol “sí va a estar restringido”.

“Hemos decidido que vamos a tener 32 pantallas instaladas a lo largo de Reforma, el Monumento a la Revolución, Juárez, y allí podremos disfrutar el partido con el mayor gozo posible”, dijo.

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Para el partido anterior, de México contra Corea del Sur, la administración capitalina instaló 12 pantallas en puntos ubicados en calles y avenidas aledañas al Zócalo capitalino, para que aquellos que no alcanzaron a ingresar al Fan Fest, pudieran disfrutar del partido en los alrededores.

No obstante, la semana pasada anunció la instalación de más pantallas, no sólo en el perímetro del primer cuadro del Centro Histórico, sino también en el Paseo de la Reforma.

dmrr