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La alcaldía Cuauhtémoc entregó el reencarpetado de la calle Tehuantepec en la colonia Roma Sur.
En un comunicado, la demarcación explicó que en total fueron renovados 12 mil 440,86 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el tramo de Chilpancingo a Cuauhtémoc.
“Hoy es lunes de Renace Cuauhtémoc; casi 100 espacios recuperados de enero a la fecha, más los del año pasado, pero esto es poner orden en una alcaldía que fue muy olvidada”, informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
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Asimismo, la edil refirió que esta calle es muy transitada por vecinos, automovilistas y motociclistas; quiénes serán los principales beneficiados.
La demarcación informó que en la calle también se realizaron trabajos de balizamiento horizontal mediante la aplicación de pintura para delimitación de carriles, cruces peatonales, líneas de alto, líneas canalizadoras y señalización preventiva para reforzar la seguridad vial.
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Finalmente, durante un recorrido en la zona Rojo de la Vega atendió a vecinos de la zona, quienes plantearon nuevas peticiones relacionadas con servicios urbanos y mantenimiento del espacio público.
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