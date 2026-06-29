Con motivo del partido México-Ecuador que tendrá lugar este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 15 mil 300 elementos para resguardar la seguridad de aficionados que acudan a las distintas sedes que se habilitarán en la CDMX para ver el partido.

Así lo precisó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quien detalló que en los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde se disputará el partido, se desplegarán 7 mil 500 elementos.

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En las inmediaciones del Fan Fest del Zócalo capitalino se desplegarán 3 mil 300 elementos de la SSC.

Asimismo, en el corredor de Paseo de la Reforma, donde se colocarán pantallas para que la gente vea el juego, 4 mil 200 elementos de la dependencia cuidarán de los asistentes antes, durante y después del evento; además, 291 elementos se desplegarán en los 18 festivales futboleros que están disponibles en las alcaldías.

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