Naucalpan, Méx.- Transportistas de Naucalpan mantienen bloqueadas las entradas norte y sur de la estación del metro Cuatro Caminos.

Denuncian afectaciones en los derroteros, derivado de la Línea 3 del Mexicable.

“Señora Gobernadora, somos afectados por la Línea 3 del Mexicable”, se lee en los mensajes escritos en las unidades del transporte público por los operadores.

A partir de las 09:00 de la mañana comenzó la movilización, la cual pretenden continúe en el transcurso de este día hasta que exista un diálogo con las autoridades del Estado.

Los operadores señalaron que hay inquietudes sobre los cambios en las rutas.

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En octubre del año pasado, la Secretaría de Movilidad del Estado (Semov), a través del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), emitió la convocatoria para la Licitación Pública Nacional destinada a la realización de los “Estudios de demanda para la reestructura del transporte concesionado en Naucalpan de Juárez”.

Lo anterior con la finalidad de reordenar las rutas del transporte público en las inmediaciones del Mexicable Línea 3 que conectará la parte alta de Naucalpan con el Mexipuerto Cuatro Caminos en Ciudad de México.

Los estudios que desarrollará la empresa seleccionada permitirán definir el número de usuarios que mueve cada ruta de transporte, conocer la oferta de servicio que ofrece actualmente el transporte público, así como identificar las necesidades de movilidad de los habitantes. Hasta el momento, no se han dado a conocer los resultados del estudio.

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La construcción del Mexicable Línea 3 inició a mediados del 2024; se prevé que inicie operaciones a finales del 2026.

Este sistema de transporte contará con 10 estaciones, desde el Mexipuerto hasta la colonia Izcalli Chamapa.

Recorrerá su trayecto en 30 minutos, reduciendo a la mitad los traslados en esta zona del municipio naucalpense, de acuerdo con datos de la Semov.

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Retiran bloqueo

Luego de siete horas de bloqueo, transportistas de Naucalpan reabrieron los accesos vehiculares norte y sur de la estación del Metro Cuatro Caminos, tras llegar a un acuerdo con la Secretaría de Movilidad para entablar un diálogo.

LL