Metrópoli | 29-06-26 | 12:34 | Actualizada | 29-06-26 | 12:34 |

Tepotzotlán, Méx.- Integrantes del Sindicato de Transportistas Tamexun realizan este lunes una serie de manifestaciones en las casetas de cobro de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro, y de Ojo de Agua, en la autopista México-Pachuca, para exigir un alto a las extorsiones, los asesinatos de operadores y los presuntos abusos cometidos por las fiscametlías.

Los transportistas se concentraron en ambos puntos con unidades del servicio público y colocaron mensajes de protesta en los que se leen las consignas: "No más extorsiones", "No más operadores asesinados" y "No más abusos de las Fiscalías".

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Los manifestantes señalaron que su movilización busca visibilizar la situación de inseguridad que enfrenta el gremio y demandar acciones de las autoridades para garantizar condiciones que les permitan desempeñar su trabajo.

La protesta se desarrolla de manera simultánea en las casetas, de manera pacífica.

LL

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