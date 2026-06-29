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Este martes cuando se realice el partido entre México y Ecuador, no habrá pantalla gigante en la plaza de Garibaldi, lo cual generó inconformidad entre los empresarios de la zona, explicó su representante, Raciel González, a EL UNIVERSAL.
“Estamos decepcionados porque durante muchos meses nos estuvieron diciendo que en el Mundial íbamos a tener el Fan Fest y mucha reactivación a la zona”, refirió en entrevista.
Explicó que en los partidos donde había jugado la selección nacional habían tenido una gran asistencia, incluso los aficionados permanecían hasta la madrugada, pero las autoridades locales les informaron que por cuestiones de logística no se instalaría la pantalla.
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Durante el último juego del conjunto tricolor, el empresario calculó que se congregaron hasta ocho mil personas en la plaza, lo cual representó una oportunidad para los locatarios.
“Sí hubo un incremento y una derrama económica, fueron básicamente esos días de pico, porque para los otros días de los demás partidos no asistió el mismo número de personas”, añadió.
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Añadió que esta decisión fue un golpe económico para los negocios de la zona, por lo que están en pláticas con la Dirección General de Cultura y Educación de la alcaldía Cuauhtémoc para hacer actividades en la explanada cuando termine la justa mundialista y continuar con la promoción de la zona.
EL UNIVERSAL buscó una postura por parte de la Secretaría de Turismo de la capital, sin embargo, no hubo una respuesta hasta la publicación de esta nota.
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