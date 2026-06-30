Toluca, Méx.- La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó este 30 de junio en Gaceta de Gobierno el calendario de la verificación vehicular obligatoria para el segundo semestre de 2026.

Como de manera habitual, este trámite se realizará conforme al último número de las placas de circulación, engomado amarillo, placas 5 o 6, deberá realizar el trámite entre julio y agosto; engomado rosa, placas 7 u 8, agosto-septiembre; engomado rojo, placas 3 o 4, septiembre-octubre; engomado verde, placas 1 o 2 en octubre-noviembre, finalmente vehículos con engomado azul, placas 9 o 0 deberán verificar entre noviembre-diciembre.

¿Cuáles serán los costos?

El costo de la constancia Doble Cero “00” es de 10.20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a mil 196.5 pesos, por la constancia tipo Cero “0” se deberá pagar 5.20 UMAS, es decir, 610 pesos; y por la constancia tipo Uno “1” y Dos “2”, 4 UMAS, equivalente a 469 pesos.

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Publican calendario de verificación vehicular en Edomex. Foto: Especial

La verificación se trata de un trámite obligatorio para los vehículos que circulan en el Estado de México, que busca evaluar los niveles de emisiones contaminantes provenientes del escape de los vehículos que usan gasolina, gas, diésel o cualquier otro combustible alterno, contribuyendo en la prevención, control y disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Dentro del Programa de Verificación Vehicular se precisa que a quien no verifique dentro del periodo determinado, o no porte el holograma correspondiente será acreedor a la multa establecida en el artículo 2.265 fracción I del Código para Ia Biodiversidad deI Estado de México, la cual va de 30 a 35 veces el valor diario de la UMA vigente al momento de cometer la infracción, esto equivale a 3 mil 519 pesos la mínima y de 4 mil 100 pesos la máxima.

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