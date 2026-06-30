Metrópoli | 30-06-26 | 10:39 | Actualizada | 30-06-26 | 10:39 |

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSCCDMX) informó que la circulación permanece cerrada en ambos sentidos de avenida , en el tramo comprendido entre la Fuente de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, debido a trabajos logísticos en las inmediaciones del.

Las autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas, ya que la zona registra afectaciones a la movilidad por el operativo implementado.

El cierre forma parte de las acciones organizadas en el marco de la , ya que este martes la Selección Mexicana disputa su encuentro de los dieciseisavos de final frente a Ecuador.

Para la jornada se espera una importante afluencia de aficionados en Paseo de la Reforma y sus alrededores, donde se instalaron pantallas gigantes y se reforzaron los dispositivos de seguridad y logística para las actividades relacionadas con el partido.

¿Cuáles son las alternativas viales?

OVIAL SSCCDMX ofreció como alternativa vial:

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  • Circuito interior
  • James Sullivan
  • Av. Insurgentes
  • Av. Chapultepec
  • Metro. Antonio Caso

mahc/LL

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