El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSCCDMX) informó que la circulación permanece cerrada en ambos sentidos de avenida Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre la Fuente de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, debido a trabajos logísticos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Las autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas, ya que la zona registra afectaciones a la movilidad por el operativo implementado.

El cierre forma parte de las acciones organizadas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que este martes la Selección Mexicana disputa su encuentro de los dieciseisavos de final frente a Ecuador.

Para la jornada se espera una importante afluencia de aficionados en Paseo de la Reforma y sus alrededores, donde se instalaron pantallas gigantes y se reforzaron los dispositivos de seguridad y logística para las actividades relacionadas con el partido.

¿Cuáles son las alternativas viales?

OVIAL SSCCDMX ofreció como alternativa vial:

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Circuito interior

James Sullivan

Av. Insurgentes

Av. Chapultepec

Metro. Antonio Caso

#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre la Fuente de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, por logística en inmediaciones del Ángel de la Independencia. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/GhJqDzvboV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026

mahc/LL