Este día comienza la tercera jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde habrá un total de tres partidos en el que destaca el México frente a Ecuador.

Después de un par de sorpresas como la eliminación de Alemania a manos de Paraguay y el adiós de Países Bajos en penaltis frente a Marruecos, hoy no se descarta que puedan haber otras como las sucedidas ayer.

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Para arrancar la actividad está el atractivo duelo entre Costa de Marfil y Noruega en punto de las 11:00 horas del centro de México. Los africanos no llegan como el rival débil, pero tampoco lo hacen los noruegos, por lo que luce para ser uno de los encuentros más parejos de este día. Este duelo se disputará en el estadio de Dallas.

El segundo platillo del día es entre dos europeos: Francia y Suecia en el estadio de Nueva Jersey. Los franceses, grandes candidatos a llevarse la Copa del Mundo, quieren seguir con paso firme en esta edición. Aunque se instalaron en esta ronda, los suecos no mostraron una gran cara frente a Países Bajos, por ejemplo, contra los que cayeron 4-1 en fase de grupos.

Y para cerrar la cartelera de este martes 30 de junio, aparece el emocionante encuentro entre México y Ecuador. La Selección Mexicana recibe en el mítico estadio Azteca a los ecuatorianos que se perfilan como un rival de alta dificultad, pero que seguramente hará de este duelo uno muy interesante.

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Partidos de dieciseisavos de final HOY del Mundial 2026

Costa de Marfil vs Noruega

Horario: 11:00 horas del centro de México

Transmisión: VIX pase mundialista

Lugar: estadio de Dallas

Francia vs Suecia

Horario: 15:00 horas del centro de México

Transmisión: VIX pase mundialista

Lugar: estadio de Nueva Jersey

México vs Ecuador

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