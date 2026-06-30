De los seis goles anotados por la Selección Mexicana hasta ahora, todos han sido obra de cinco futbolistas que nunca habían marcado en Mundial: Raúl Jiménez, Julián Quiñones (dos), Luis Romo, Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo.

Francisco Fonseca sabe lo que es anotar en una Copa del Mundo, pues el exseleccionado mexicano le hizo gol a Portugal en la Copa del Mundo de 2006, por lo que comparte la felicidad de todos ellos.

"Pues qué bueno, no cualquier futbolista tiene la oportunidad de marcar un gol en un Mundial. Entonces estos jugadores pasan al libro de la historia por haber marcado gol en un Mundial", expresó.

Otro aspecto que destaca el actual analista de TUDN es la producción ofensiva que ha tenido el Tricolor con estos futbolistas.

"Y me da mucho gusto que se sumen cada vez más, que haya muchos goles al final. A México de repente le cuesta trabajo marcar goles en Mundiales o en los partidos importantes, nos ha costado. Pero ahora hemos aprovechado bien la localía", mencionó.

Fonseca invita a todos a unirse a la ilusón: "El hacerse sentir, que Ecuador lo sienta y que les tiemblen las piernitas de jugar en este estadio". Alberto Vargas Valdivia

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