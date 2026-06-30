Conforme ha ido avanzando la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México ha incrementado el número de pantallas instaladas para que los aficionados sigan los encuentros en espacios públicos, al pasar de una sola sede en el debut a 39 puntos de transmisión para el partido ante Ecuador.

El 14 de junio, durante el partido México vs Sudáfrica, la transmisión pública se realizó únicamente en el Zócalo Fan Fest, donde los aficionados se reunieron para seguir el debut de la Selección Mexicana.

Para el encuentro del 18 de junio entre México y Corea del Sur, el Gobierno capitalino amplió el número de sedes y habilitó 12 puntos de transmisión distribuidos en el Centro Histórico, además del Zócalo Fan Fest.

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma 4

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma

16 de Septiembre y Palma

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Mesones

20 de Noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suarez y Salvador

Zócalo Fan Fest

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El 25 de junio, para el duelo entre México y República Checa, las autoridades realizaron el mayor despliegue de pantallas hasta ese momento, con 32 puntos de transmisión distribuidos entre Paseo de la Reforma y el Centro Histórico:

La Diana Cazadora. La Diana Cazadora – Ángel de la Independencia. Ángel de la Independencia (poniente). Ángel de la Independencia (sur). Ángel de la Independencia (norte). Ángel de la Independencia (oriente). Ahuehuete (poniente). Ahuehuete (oriente). Ahuehuete – Cuauhtémoc. Cuauhtémoc (poniente). Cuauhtémoc (oriente). Cuauhtémoc – Amajac. Cuauhtémoc – Amajac. Amajac – Bucareli. Amajac – Bucareli. Bucareli. Avenida de la República. Monumento a la Revolución. Frente al Palacio de Bellas Artes. Frente a la Alameda Central. Alameda Central (Balderas). 20 de Noviembre y República de Uruguay. 20 de Noviembre y Mesones. 20 de Noviembre y Regina. Pino Suárez y República de Uruguay. Pino Suárez y República de El Salvador. Palma y 5 de Mayo. Palma y Madero. Palma y 16 de Septiembre. 5 de Mayo e Isabel la Católica Zócalo Fan Fest

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Pantallas colocadas para el partido México vs Ecuador, ¿dónde se localizan?

Para el partido México vs Ecuador, programado para este 30 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un nuevo incremento en la infraestructura para la transmisión pública, con 39 pantallas distribuidas en Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y el Zócalo Fan Fest:

La Diana Cazadora. La Diana Cazadora – Ángel de la Independencia Paseo de la Reforma – Ángel de la Independencia Ángel de la Independencia (poniente) Ángel de la Independencia (sur) Ángel de la Independencia (pantalla gigante) Ángel de la Independencia (norte) Ángel de la Independencia (oriente) Ángel de la Independencia – Ahuehuete Ahuehuete (poniente) Ahuehuete (oriente) Ahuehuete – Cuauhtémoc A Ahuehuete – Cuauhtémoc B Cuauhtémoc (poniente) Cuauhtémoc (oriente) Cuauhtémoc – Amajac A Cuauhtémoc – Amajac B Amajac – Bucareli A Amajac – Bucareli B El Caballito El Caballito – Bucareli Bucareli Avenida Juárez A Avenida Juárez B Avenida Juárez – Alameda Alameda Central (oriente) Alameda Central (poniente) Avenida de la República Monumento a la Revolución (escenario) Monumento a la Revolución (pantalla) 20 de Noviembre y República de Uruguay 20 de Noviembre y Mesones 20 de Noviembre y Regina Pino Suárez y República de Uruguay Pino Suárez y República de El Salvador Palma y 5 de Mayo Palma y Madero Palma y 16 de Septiembre 5 de Mayo e Isabel la Católica

Con este crecimiento, el número de pantallas pasó de una para el debut ante Sudáfrica, a 12 frente a Corea del Sur, 32 para el encuentro con República Checa y 39 para el partido contra Ecuador, con el objetivo de ampliar los espacios para que los aficionados siguieran a la Selección Mexicana.

Mira el mapa interactivo:

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