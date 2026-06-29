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La alcaldía Benito Juárez ha reforzado las acciones realizadas por el Centro para la Prevención de las Violencias de Género hacia las Mujeres y su Empoderamiento, al trabajar desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género con la finalidad de mejorar la calidad de vida y fortalecer los procesos de emprendimiento femeninos.
“En Benito Juárez las mujeres cuentan con nuestro apoyo para salir adelante, nunca las dejaremos solas, queremos que tengan toda la confianza para acercarse a nosotros, contamos con un equipo de profesionales en temas jurídicos y psicológicos. Lamentablemente hay ocasiones en que el miedo generado por vivir situaciones de violencia provoca guardar silencio y eso no debe continuar; aquí las vamos a escuchar, apoyar y, sobre todo, les daremos herramientas para que puedan salir adelante y vivir en plenitud”, expresó el alcalde Luis Mendoza.
De enero a mayo de 2026, en el Centro se han brindado 84 servicios en materia de trabajo social, de los cuales, 44 fueron atenciones a mujeres que se acercaron por primera vez, a quienes se les brindaron estrategias de apoyo y sensibilización para salir del círculo de violencia, mientras que a los 40 restantes se les canalizó a instancias correspondientes según cada caso.
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En materia jurídica, se dieron 193 asesorías en cuestiones de derecho familiar, penal y laboral. Asimismo, se llevaron a cabo 197 atenciones psicológicas, a partir de las cuales se establecieron objetivos breves buscando la regulación emocional y mejorar la autoestima de las usuarias. Cabe destacar que actualmente hay seis casos de mujeres que han alcanzado avances significativos en sus respectivos procesos.
Para la demarcación, la prevención de la violencia de género es un eje de trabajo prioritario, por lo cual se han desarrollado acciones orientadas a la sensibilización y reflexión crítica sobre los roles y estereotipos de género con el objetivo de fortalecer las capacidades comunitarias para erradicar conductas que afecten la integridad física y emocional de las mujeres, logrando impactar a 338 personas.
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Entre las actividades realizadas destacan talleres, pláticas, jornadas y ferias de servicios con las cuales la alcaldía promueve un nuevo panorama en el ámbito de las relaciones de pareja, autocuidado, liderazgo femenino, fortalecimiento de la independencia económica, identificación de talentos y habilidades para crear un plan de vida a corto, mediano y largo plazo, cuidado y protección de las infancias y de los adultos mayores, además de temas legales como los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo y la protección de los derechos de las mujeres con iniciativas como la Ley Olimpia.
dmrr/rmlgv
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