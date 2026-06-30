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Cuauhtémoc, Méx.- Aficionados del futbol comienzan a llegar al Ángel de la Independencia para disfrutar del partido de México contra Ecuador, en la ronda de dieciseisavos de final del torneo internacional, entonando cánticos como “¡México, México!”, y la frase de "¿Y, si sí?".
Sobre Paseo de la Reforma y portando en su mayoría playeras de color verde de México, llegan a las inmediaciones del Ángel de la Independencia para presenciar el encuentro en las mega pantallas que fueron instaladas.
Espumas, playeras, banderas, cornetas, botanas, cigarros y refrescos son algunos de los artículos que ofrecen comerciantes a los aficionados que se dan cita en este punto de la capital mexicana, en la alcaldía Cuauhtémoc.
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Trabajadores de limpia del gobierno de la Ciudad de México ya alistan los contenedores de basura y oficiales de la Secretaría de Seguridad capitalina ayudan a la gente respondiendo dudas sobre los sitios en los que se ubican sanitarios y exhortan a la población a no ingresar bebidas alcohólicas.
También hay quienes se toman selfies con el Ángel de la Independencia de fondo ondeando sus banderas de México y otros que usan máscaras de luchadores mexicanos como El Santo.
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