Cuauhtémoc, Méx.- Aficionados del futbol comienzan a llegar al Ángel de la Independencia para disfrutar del partido de México contra Ecuador, en la ronda de dieciseisavos de final del torneo internacional, entonando cánticos como “¡México, México!”, y la frase de "¿Y, si sí?".

Sobre Paseo de la Reforma y portando en su mayoría playeras de color verde de México, llegan a las inmediaciones del Ángel de la Independencia para presenciar el encuentro en las mega pantallas que fueron instaladas.

También hay quienes se toman selfies con el Ángel de la Independencia de fondo. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

Espumas, playeras, banderas, cornetas, botanas, cigarros y refrescos son algunos de los artículos que ofrecen comerciantes a los aficionados que se dan cita en este punto de la capital mexicana, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Trabajadores de limpia del gobierno de la Ciudad de México ya alistan los contenedores de basura y oficiales de la Secretaría de Seguridad capitalina ayudan a la gente respondiendo dudas sobre los sitios en los que se ubican sanitarios y exhortan a la población a no ingresar bebidas alcohólicas.

Aficionados del futbol comienzan a llegar al Ángel de la Independencia para disfrutar del partido de México contra Ecuador. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

También hay quienes se toman selfies con el Ángel de la Independencia de fondo ondeando sus banderas de México y otros que usan máscaras de luchadores mexicanos como El Santo.

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