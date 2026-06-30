Un grupo de personas buscadoras de personas desaparecidas mantiene bloqueada Calzada deTlapan, a la altura de Ermita Iztapalapa, colonia Portales, para denunciar las desapariciones en el país, previo al partido entre las selecciones de México y Ecuador de este martes.

Antes de cerrar la avenida, el grupo de aproximadamente 15 manifestantes fue cercado por decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Tras algunos conatos de confrontación, las buscadoras desplegarons las lonas con los rostros de sus familiares desaparecidos.

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Otros activistas, como Fernando Vargas, padre de Olín Hernando, desaparecido en 2024, denunciaron haber sido golpeados por uniformados.

"Estamos manifestandonos de forma pacífica y mandan un piquete de granaderos a agredirnos, empujarnos, patearnos y a quitarnos nuestras mantas", dijo el padre buscador.

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Tras varios minutos, la mayoría de los policías se retiraron del lugar, permitiendo la manifestación de las personas buscadoras.

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SSC realiza labor repliegue para evitar el bloqueo total de la vía

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que durante la manifestaciones de madres buscadoras en Tlalpan y quienes acusan que hubo agresiones de policías, policías metropolitanos hicieron una labor de repliegue para evitar el bloqueo total de la vía.

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“Tras dialogar, se permitió la expresión pública sobre la totalidad de la Calzada de Tlalpan, por lo que el personal Metropolitano se replegó”, indicó.

Al momento continúa el diálogo con personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la Ciudad de México.

LL