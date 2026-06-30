La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por intensificación de lluvias fuertes para la mañana de este martes 30 de junio en ocho alcaldías de la Ciudad de México.

En la alcaldía Gustavo A. Madero se activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana.

Además, en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza se activó la alerta amarilla.

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En esas alcaldías se pronostica lluvia de 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo, entre las 6:40 y 10:00 horas de la mañana.

Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje; evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; y conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

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Además, recomendó apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

mahc/LL