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Toluca, Estado de México.- A 461 días de su creación, el Mando Unificado en el Oriente del Edomex ha dado resultados, al haber disminuido un 53 por ciento el robo de vehículos y un 35 por ciento los homicidios dolosos.
En los 15 municipios donde opera esta estrategia de seguridad, las acciones contra la delincuencia forman parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de millones de habitantes de la región.
Los resultados fueron dados a conocer por el coordinador del Mando Unificado Oriente, General Raúl Martínez González, durante la Mesa de Paz encabezada por la mandataria mexiquense, donde presentó las cifras obtenidas mediante el trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.
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Esta estrategia de seguridad integra a los municipios de Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco.
El Mando Unificado realiza patrullajes, filtros de revisión y operativos focalizados, además de mantener sesiones diarias de coordinación para definir acciones de inteligencia, investigación y prevención del delito.
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