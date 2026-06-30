El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, supervisó los trabajos que se realizan para atender la caída de un árbol en la colonia del Valle.

El edil panista aprovechó para platicar con los vecinos a quienes les informó que seguirán trabajando a su favor. “Cuídense mucho, hoy habrá fuertes lluvias, sin duda estamos todos muy contentos porque va a jugar México y va a ganar, pero aquí en Benito Juárez seguimos trabajando todos los días por ti por tu seguridad, sin duda. Orden y seguridad”

Por instrucción del alcalde, las áreas de Protección Civil, Servicios Urbanos, Blindar BJ 360º, y Arbolado mantienen el "Operativo Lluvias 2026" de forma permanente para atender las incidencias urbanas que se presentan en la demarcación, priorizando en todo momento la protección de las familias benitojuarenses ya que en las últimas 24 horas se han caído en la alcaldía siete árboles y ramas en las colonias Letran Valle, Narvarte y Del Valle.

El alcalde Luis Mendoza destacó que el compromiso de su administración es permanecer cercana a las y los vecinos. Foto: Especial

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Estas labores permitieron liberar vialidades, prevenir riesgos y garantizar la seguridad de peatones, automovilistas y habitantes de la demarcación, privilegiando en todo momento una atención rápida y eficaz ante los efectos provocados por las lluvias.

La coordinación entre las distintas áreas operativas ha permitido brindar una respuesta inmediata a los reportes ciudadanos, reafirmando que la atención de emergencias constituye una de las principales prioridades del gobierno de Benito Juárez.

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El alcalde Luis Mendoza destacó que, independientemente de los eventos masivos o las celebraciones que se desarrollen en la ciudad, el compromiso de su administración es permanecer cercana a las y los vecinos para atender cualquier contingencia con oportunidad, eficacia y responsabilidad.

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La alcaldía puso a disposición de la ciudadanía el teléfono de la Base Blindar BJ 360º 800 0500-225 que brinda atención 24 horas al día todos los días de la semana.

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