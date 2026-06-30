La Policía de la Ciudad de México capturó a ocho personas, en cinco acciones distintas, en posesión de varias dosis de droga en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la primera detención se realizó en el cruce de la calle Granada y la avenida Del Trabajo, colonia Morelos, donde policías observaron a tres sujetos manejando lo que parecía ser dosis de droga, por lo que los interceptaron y, tras una revisión, les aseguraron 45 bolsas con marihuana, por lo que los hombres de 31, 24 y 22 años de edad fueron detenidos.

La segunda captura se llevó a cabo en la esquina de las calles Jaime Nunó y Palma Norte, de la misma colonia, donde los uniformados detuvieron a un hombre de 42 años de edad, en posesión de 19 dosis de marihuana y seis dosis de cocaína.

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La tercera captura fue en las calles Héroes y Moctezuma, en la colonia Guerrero, donde se detuvo a un hombre de 52 años y a una mujer de 45, en posesión de 50 envoltorios con cocaína en piedra, 15 bolsas con marihuana y dinero en efectivo.

La cuarta acción fue en la esquina de las calles Allende y Tacuba, de la colonia Centro, donde los policías aprehendieron a un hombre de 51 años que manejaba envoltorios, y al verse sorprendido por los efectivos de la SSC intentó huir, pero fue alcanzado y se le aseguraron 15 bolsas de plástico con marihuana y 10 dosis de cocaína.

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La última captura ocurrió en el cruce de las calles Libertad y Jesús Carranza, de la colonia Morelos. Allí, los policías detuvieron a un adolescente de 15 años de edad, en posesión de 15 dosis de crystal y dinero en efectivo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público, para que definan su situación jurídica.

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Capturan en Cuauhtémoc a ocho personas, en distintas acciones, en posesión de droga. Foto: especial

mahc/LL