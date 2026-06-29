Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en posesión de armas largas, droga y un chaleco con paneles balísticos, durante un operativo realizado en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, compartió en su cuenta de X que ambos pertenecen a una célula delictiva que mantiene disputa con otro grupo en la zona Centro.

De acuerdo con fuentes policiales, los menores estarían relacionados con la AntiUnión de Tepito que mantiene una disputa con la Unión de Tepito.

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La detención ocurrió cuando oficiales realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Caridad, casi esquina con Florida, y observaron a dos jóvenes manipulando armas de fuego en la vía pública.

La SSC narró que al notar la presencia de los uniformados, los adolescentes corrieron e ingresaron a una vecindad con la intención de escapar, por lo que los agentes les dieron seguimiento hasta el área común del inmueble, donde finalmente fueron asegurados.

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Durante la revisión preventiva, los policías les encontraron dos armas de fuego largas, aproximadamente dos kilogramos de aparente marihuana, una báscula gramera, dos radios de comunicación, 10 frascos con solventes y un chaleco azul con paneles balísticos.

Tras su detención, ambos menores fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias correspondientes.

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