Un juez en Sinaloa dictó sentencia de 21 años y cuatro meses de prisión a una persona y a ocho sujetos 20 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos, cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de artefactos explosivos improvisados.

En un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en junio de 2025, los sujetos fueron detenidos en Mazatlán con artefactos explosivos, armas largas y miles de cartuchos.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, aportó las pruebas y obtuvo del juzgador la sentencia de 21 años y cuatro meses de cárcel para Gabriel “N”.

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En tanto 20 años de prisión para Francisco “N”, Jesús “N”, Eduardo “N”, Óscar “N”, Luis “N”, Víctor “N”, Francisco Geovany “N” y Carlos “N”.

Las nueve personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cuando realizaban recorridos por un camino de terracería en el poblado Ceuta, Elota, Sinaloa.

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En esa acción, aseguraron 11 artefactos explosivos, 14 armas de fuego tipo fusil, tres mil 480 cartuchos, 139 cargadores, y cuatro vehículos, dos de ellos sin placas de circulación, los cuales, junto con las personas detenidas, fueron puestos a disposición de la FGR en Sinaloa.

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