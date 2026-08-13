El regreso a clases también es una oportunidad para estrenar. Y si hay un accesorio que cambia conforme crecemos, es la mochila: los más pequeños buscan diseños llenos de color y personajes, mientras que los universitarios necesitan modelos capaces de llevar laptop, libretas, botella de agua y todo lo que acompaña un día fuera de casa.

Esta temporada, las opciones van desde propuestas divertidas para los kids hasta diseños minimalistas y funcionales que pueden convertirse en parte del look diario. Marcas como Chenson, Kipling, Herschel, Gaston Luga y Cloe tienen alternativas para distintas edades, estilos y necesidades.

Mochilas para los más pequeños

Para los primeros años escolares, el diseño importa tanto como la practicidad. Los colores, personajes y estampados hacen que la mochila se convierta en uno de los accesorios favoritos de los niños.

Chenson apuesta por propuestas pensadas para un regreso a clases lleno de personalidad, con colecciones inspiradas en personajes y videojuegos. Entre sus novedades aparecen modelos de Super Mario, Minecraft y diseños como Happy Girl, ideales para quienes quieren llevar un poco de diversión al salón de clases.

Mochila Vania Bachur Rosa Happy Girl Pary $799 - Mochila Chenson Original Cafe $999 Foto: Chenson

Mochilas para primaria: funcionales, pero con estilo

Conforme aumentan los libros, cuadernos y útiles, también crece la necesidad de una mochila con mayor capacidad y compartimentos. Aquí entran diseños que mantienen el lado divertido, pero con una estructura más práctica para acompañar toda la jornada escolar.

La Herschel Heritage Youth es una alternativa pensada para los más jóvenes, mientras que la colaboración LEGO x Herschel lleva el clásico imaginario de los bloques de construcción a mochilas y accesorios que funcionan tanto para niños como para quienes todavía conservan ese espíritu juguetón.

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Mochila Herschel LEGO $ 1,899.00, disponibles en Liverpool y Palacio de Hierro. Foto: Cortesía HERSCHEL

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Para quienes ya encontraron su estilo

En secundaria y preparatoria la mochila deja de ser solamente un accesorio escolar y comienza a formar parte del look. Los diseños más sobrios, las siluetas minimalistas y los colores neutros funcionan especialmente bien para quienes buscan una pieza que puedan combinar con diferentes outfits.

Kipling mantiene ese equilibrio entre funcionalidad y diseño con mochilas que pueden acompañar tanto un día de clases como una salida después de la escuela.

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Backpack Kipling $2,879.10 - $3,079.30 Foto: Kipling

Mochilas para universitarios: que quepa todo

Para la universidad, la prioridad cambia: además de verse bien, una mochila debe tener espacio para tecnología, libros y objetos personales. Un compartimento para laptop puede convertirse en el gran protagonista.

Gaston Luga tiene modelos como la Spläsh 2.0, disponible en diferentes tamaños y colores. Su versión para laptop de 14 pulgadas cuenta con un compartimento para computadora o tablet, espacio para cuadernos y botella de agua, además de un exterior resistente al agua.

Para quienes necesitan todavía más espacio, la marca también cuenta con modelos para laptops de hasta 16 pulgadas, como Rullen, Däsh y diferentes versiones de Spläsh.

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Mochila Spläsh 2.0 16" Negro $ 3,051.00 MXN Foto: Gaston Luga

Para ella: del color al minimalismo

No existe una sola manera de llevar una mochila. Para quienes buscan convertirla en un accesorio más del outfit, hay desde colores vibrantes y estampados hasta tonos neutros que funcionan con prácticamente todo el clóset.

Cloe tiene actualmente modelos porta laptop de hasta 15 pulgadas, además de propuestas de viaje y diseños más ligeros que pueden funcionar para la universidad o para quienes pasan gran parte del día fuera de casa.

Mochila Porta Laptop $2,499.00 - $1,679.20 Foto: Cloe

Para él: diseños sobrios y funcionales

Negro, azul marino, gris o verde olivo son algunos de los tonos que funcionan como comodines para quienes prefieren una mochila discreta. En este caso, más que buscar un diseño específico para hombre, la apuesta está en encontrar una silueta que tenga espacio suficiente y combine con el estilo personal.

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Gaston Luga, por ejemplo, tiene modelos en negro, azul marino, olivo, taupe y otros tonos neutros, mientras que Cloe cuenta con mochilas porta laptop pensadas para acompañar jornadas de estudio o trabajo.

Mochilas Gaston Luga. Foto: Gaston Luga

Desde una mochila con personajes para el primer día de primaria hasta un modelo capaz de cargar una laptop para la universidad, elegir la adecuada depende de la edad, el uso y, por supuesto, el estilo de quien la llevará.

Porque volver a clases no significa solamente estrenar cuadernos y plumas: la mochila también puede convertirse en ese accesorio que dice mucho de nuestra personalidad.

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