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Autoridades federales detuvieron en Sonora a David “N”, relacionado con una organización criminal transnacional, identificada como “Los demonios”, por su probable participación en el ilícito de delincuencia organizada en su modalidad de cometer delitos contra la salud.
Esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR), inició una investigación con motivo de la recepción de una denuncia en la que se informó de una organización criminal transnacional, cuyo modus operandi consistía en cruzar drogas hacia Estados Unidos para intercambiarlas por armas de fuego y cartuchos, e introducirlos a México.
Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de Interpol, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de David “N”, en el puente fronterizo de Nogales, Sonora.
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El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso.
También se impuso prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria.
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