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Como parte del operativo Blindar Cuauhtémoc, la alcaldía informó que durante la última semana la Policía Auxiliar Sector 64 Orión realizó 165 remisiones al Juzgado Cívico por conductas que afectaron la vía pública y la convivencia ciudadana.
En un comunicado, detalló que estas acciones se realizaron en las colonias:
- Roma Norte
- Doctores
- Tabacalera
- Peralvillo
- Juárez
- Guerrero
- Centro
- Morelos
Donde elementos policiacos intervinieron ante los hechos de este tipo.
¿Por qué los remitieron?
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Detalló que, del total de las remisiones,
- 100 fueron personas que obstruyeron la vía pública y tuvieron una conducta que dificultó el paso de peatones, personas adultas mayores y transeúntes.
- 39 personas fueron remitidas por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública
- Ocho por fumar en lugares prohibidos
- Seis por tirar basura
- Seis más por orinar en espacios públicos.
La demarcación refirió que también se realizaron remisiones por incitar peleas, daños derivados de hechos de tránsito o agresiones verbales en la vía pública.
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Finalmente, recordó que estas conductas se encuentran previstas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como sanciones para quienes realicen acciones como las antes descritas.
dmrr
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