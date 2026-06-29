Metrópoli | 29-06-26 | 20:48 | Actualizada | 29-06-26 | 20:48 |

Como parte del operativo , la alcaldía informó que durante la última semana la Policía Auxiliar Sector 64 Orión realizó 165 remisiones al Juzgado Cívico por conductas que afectaron la vía pública y la convivencia ciudadana.

En un comunicado, detalló que estas acciones se realizaron en las colonias:

  • Roma Norte
  • Doctores
  • Tabacalera
  • Peralvillo
  • Juárez
  • Guerrero
  • Centro
  • Morelos

Donde elementos policiacos intervinieron ante los hechos de este tipo.

¿Por qué los remitieron?

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Detalló que, del total de las remisiones,

  • 100 fueron personas que obstruyeron la vía pública y tuvieron una conducta que dificultó el paso de peatones, personas adultas mayores y transeúntes.
  • 39 personas fueron remitidas por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública
  • Ocho por fumar en lugares prohibidos
  • Seis por tirar basura
  • Seis más por orinar en espacios públicos.

La demarcación refirió que también se realizaron remisiones por incitar peleas, daños derivados de hechos de tránsito o agresiones verbales en la vía pública.

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Finalmente, recordó que estas conductas se encuentran previstas en la de la Ciudad de México, así como sanciones para quienes realicen acciones como las antes descritas.

dmrr

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