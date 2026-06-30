La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el brote de sarampión en la Ciudad de México está controlado, toda vez que únicamente se tiene registrado un caso de este virus en la capital.

“Quiero decirles que derrotamos al sarampión en la Ciudad de México, eso es una muy buena noticia porque mientras en otros estados de la República todavía se tiene el problema del sarampión, aquí, con mucho trabajo, con mucha prevención, con mucha vacunación, hoy tenemos derrotado al sarampión”, afirmó este lunes en conferencia de prensa.

Precisó que esta información se dio a conocer la mañana de este 29 de junio en el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz del gobierno federal.

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“Hoy (lunes) nos informaban en el gabinete de la mañana que el día de ayer hubo ya sólo un caso de sarampión, por eso puedo decirles y afirmarles que ya logramos derrotar el sarampión en la Ciudad de México”.

Brugada Molina afirmó que más adelante, al concluir el Mundial de Futbol se dará más información sobre este tema, y se hará un reconocimiento a todas las personas que participaron en la aplicación de vacunas.

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En febrero pasado, la administración local puso en marcha una campaña masiva de vacunación contra sarampión con el despliegue de mil 500 brigadistas en decenas de módulos que se instalaron en diversos puntos de la CDMX, incluidas estaciones del Metro y otros medios de transporte y sitios de alta afluencia.

De acuerdo con información proporcionada por la administración local, hasta junio de 2026 se han aplicado 4 millones 193 mil 965 vacunas de sarampión; de las cuales 3 millones 48 mil 621 fueron administradas como parte de la estrategia de reforzamiento que arrancó en febrero pasado.

LL