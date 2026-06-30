La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes podría acudir a una alcaldía de la Ciudad de México para presenciar el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador.

Al iniciar su conferencia matutina, la mandataria preguntó a los reporteros cuáles eran sus pronósticos para el encuentro y comentó que aún definía si asistiría junto con la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, a seguir el duelo que comenzará a las 19:00 horas.

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Sheinbaum deseó éxito al conjunto nacional y se mostró confiada en el resultado. “Va a ganar México”, expresó al referirse al encuentro que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

Cabe mencionar que Sheinbaum solo asistió a la inauguración del Mundial y el primer partido de México contra Sudáfrica en el Deportivo Hermanos Galeana, en la Gustavo A. Madero; el resto de los partidos contra Corea del Sur y República Checa los vio en Palacio Nacional.

em/apr