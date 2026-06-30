[Publicidad]
Mientras miles de aficionados acudieron al partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México, vecinos de la colonia Santa Úrsula aprovecharon el partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México para instalar puestos.
Desde comida, bebidas, banderas, cornetas y playeras las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula los vecinos salieron a las calles a ofrecer sus productos a los aficionados.
Roberto Rendón mencionó que su historia como vendedor comenzó hace más de 30 años, durante el Mundial de México 1986, cuando acompañaba a sus padres a vender tacos en las inmediaciones del entonces Estadio Azteca.
Lee también Pese a Ley Seca, comerciantes ambulantes venden alcohol en calles del Centro Histórico de CDMX; "el que compró, compró", dicen aficionados
"Era algo muy diferente en esa época, yo creo que sí cambian las ventas por los años, fíjate que también los estratos sociales", comentó mientras preparaba carne para los asistentes.
Consideró que el ambiente actual es menos intenso que el vivido en 1986, aseguró que todavía se percibe un ambiente festivo y explicó que buena parte de sus clientes son vecinos y turistas que desean probar comida mexicana por curiosidad.
[Publicidad]
A una calle del estadio, Abigail Rodríguez y su madre, Gloria Cadena, también instalaron un puesto de alimentos frente a su casa para aprovechar la llegada de aficionados.
Lee también Fan Fest del Zócalo registra lleno total previo al partido México-Ecuador; autoridades piden a aficionados trasladarse a otros escenarios
"Cada que hay partido salimos a vender porque sabemos que llega mucha gente y siempre hay quien busca algo para comer", comentó Abigail.
[Publicidad]
Gloria Cadena señaló que representaba un ingreso extra en sus ventas, pero indicó que sus principales ventas eran para los vecinos que se querían comprar comida para disfrutar del partido desde sus casas.
En la misma zona, Ana García vendió bebidas y aseguró que los días de encuentro las ventas aumentan considerablemente debido a la gran cantidad de personas que transitan por las calles cercanas al estadio.
De 1 a casi 40; mira en este mapa cómo ha crecido el número de pantallas en CDMX para seguir el paso de la Selección en el Mundial
dmrr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Inician huelga de hambre en Morelos en rechazo por aumento al pasaje; exigen retiro del decreto
Universal Deportes
Mundial 2026: México elimina a Ecuador y avanza a los Octavos de Final
Estados
Comando ataca inmueble en Yautepec, Morelos y deja cinco personas heridas; veían partido de futbol
Universal Deportes
Marcelo Bielsa se despide de Uruguay; niega que la falta de unión con jugadores provocara fracaso en el Mundial 2026
Al día
¡Lleno total! Cierran la estación Insurgentes de la línea 1 del metro por evento
Al día
Agreden a madres buscadoras en Tlalpan, autoridades de CDMX ofrecen disculpas
Espectáculos
¡Contra la IA! Madonna critica uso de inteligencia artificial en el arte moderno
Al día
Gobierno de la CDMX recomienda a la población tener preparada “Mi Mochila de Vida” ante sismos