Mientras miles de aficionados acudieron al partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México, vecinos de la colonia Santa Úrsula aprovecharon el partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México para instalar puestos.

Desde comida, bebidas, banderas, cornetas y playeras las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula los vecinos salieron a las calles a ofrecer sus productos a los aficionados.

Entre porras y antojitos, Santa Úrsula hace su partido; vecinos aprovechan la afluencia para instalar puestos. Foto: Arantxa Meave

Roberto Rendón mencionó que su historia como vendedor comenzó hace más de 30 años, durante el Mundial de México 1986, cuando acompañaba a sus padres a vender tacos en las inmediaciones del entonces Estadio Azteca.

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"Era algo muy diferente en esa época, yo creo que sí cambian las ventas por los años, fíjate que también los estratos sociales", comentó mientras preparaba carne para los asistentes.

Consideró que el ambiente actual es menos intenso que el vivido en 1986, aseguró que todavía se percibe un ambiente festivo y explicó que buena parte de sus clientes son vecinos y turistas que desean probar comida mexicana por curiosidad.

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Entre porras y antojitos, Santa Úrsula hace su partido; vecinos aprovechan la afluencia para instalar puestos. Foto: Arantxa Meave

A una calle del estadio, Abigail Rodríguez y su madre, Gloria Cadena, también instalaron un puesto de alimentos frente a su casa para aprovechar la llegada de aficionados.

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"Cada que hay partido salimos a vender porque sabemos que llega mucha gente y siempre hay quien busca algo para comer", comentó Abigail.

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Gloria Cadena señaló que representaba un ingreso extra en sus ventas, pero indicó que sus principales ventas eran para los vecinos que se querían comprar comida para disfrutar del partido desde sus casas.

Entre porras y antojitos, Santa Úrsula hace su partido; vecinos aprovechan la afluencia para instalar puestos. Foto: Arantxa Meave

En la misma zona, Ana García vendió bebidas y aseguró que los días de encuentro las ventas aumentan considerablemente debido a la gran cantidad de personas que transitan por las calles cercanas al estadio.

dmrr/cr