Tlalnepantla, Méx.- “Desde el jueves estamos lave y lave, todos los muebles, toda la parte de abajo, sala, comedor, la cocina integral. El agua subía, no nos dábamos abasto”, contó Manuel Ponce, habitante de la Unidad Habitacional Gustavo Baz, en Los Reyes Ixtacala.

Desde hace cinco días, Manuel y su familia no han dejado de limpiar. Escobas, cubetas, cloro y trapos forman parte de una rutina que comenzó después de que el cárcamo que da servicio a la zona resultó rebasado durante las lluvias y provocó inundaciones que el sábado alcanzaron más de un metro de profundidad afectando las viviendas.

Señalando con su mano hasta el segundo mosaico que cubre su pared, Manuel refirió que “el agua llegó hasta acá arriba”.

“Este mueble, la mesas y cajones con el agua se echaron a perder y se fueron para afuera”, contó. Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

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“Esta parte de la zotehuela se nos empezó a salir toda el agua y del medio baño que tenemos aquí, también. No nos dábamos abasto”, dijo.

El ingreso del agua a su vivienda provocó la pérdida de “sillas, las tiramos a la basura, fueron pérdida total y se fueron a la basura”.

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“Este mueble, la mesas y cajones con el agua se echaron a perder y se fueron para afuera”, contó.

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En la puerta principal y en la que comunica con la zotehuela colocó costales de arena que el Gobierno de Tlalnepantla, a través de Protección Civil, les entregó para evitar el ingreso de agua.

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Manuel se encuentra a la espera de que su casa sea censada por parte del Ayuntamiento y pueda ser acreedor a algún apoyo para recuperar los bienes perdidos.

"Nos informaron que el área de Bienestar mandó una brigada para hacer un censo, pero aquí no ha pasado", dijo.

vr/cr