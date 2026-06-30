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Cuautitlán Izcalli, Méx.- Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) arrestaron a seis personas por su presunta participación en el delito de robo a transportista con violencia.
Una llamada de emergencia alertó sobre el robo con violencia de un chasis portacontenedor, sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de la colonia Ampliación La Quebrada, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Además de los arrestados, los oficiales adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículo y Transporte, recuperaron un portacontenedor con reporte de robo y aseguraron siete vehículos presuntamente usados para el ilícito.
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De acuerdo con la SSEM, la detención de los sujetos ocurrió a raíz de trabajos de gabinete y en campo, en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
Las cámaras del C5 detectaron tres vehículos posiblemente involucrados en el robo y fue como comenzó un operativo de búsqueda.
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Una vez localizada la unidad, los elementos de la DGCRVyT arrestaron a Jesús “N”, Gerardo “N”, Víctor “N”, José “N”, César “N” y Jesús “N”, quienes fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.
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De acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos podrían estar relacionados con al menos cuatro probables delitos de robo a transportista con violencia registrados en los municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, agregó la policía mexiquense.
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vr/cr
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