La moneda mexicana ganó al dólar por cuarto día seguido y cotizó en menos de 17 unidades por primera vez en más de dos años.

Durante la mañana del viernes llegó a 16.98 pesos por dólar en operaciones al mayoreo y despidió la jornada sobre 17.02, el mejor cierre de la supermoneda desde mayo de 2024, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg.

El 9 de abril de 2024, el tipo de cambio alcanzó las 16.26 unidades durante momentos de la sesión.

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El superpeso acumula una ganancia de 0.7% en las últimas cuatro jornadas y una apreciación de 5.5% en lo que va de 2026, colocándose como la sexta divisa con mejor desempeño, ranking que lidera el peso colombiano. Estrategas de Banorte calculan que la paridad rondará entre 16.90 y 17.20 durante la próxima semana.

De cara a la reunión de banqueros centrales y ministros de finanzas en Jackson Hole en dos semanas, y frente a la irresolución de la trayectoria de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed), no descartan renovados movimientos de debilidad en el dólar que pudieran beneficiar al peso.

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La analista de Banamex, Paulina Anciola, expuso que el regreso del superpeso se debe a la debilidad global del dólar ante el aumento de la incertidumbre en la economía de Estados Unidos.

Opinó que el comportamiento del peso también obedece tanto a un mayor apetito global por activos de mercados emergentes, como al atractivo del diferencial de tasas de interés de largo plazo frente al resto del mundo, el cual se mantiene en niveles de alrededor de 450 puntos base con la Unión Americana.

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“Parecería que el mercado cambiario ya internalizó parte importante la incertidumbre doméstica, tanto relacionada con los ajustes a la perspectiva de la calificación soberana, como en el terreno comercial frente al escenario de revisiones anuales del T-MEC, y hasta ahora no se han registrado episodios de volatilidad elevada”, dijo.

El analista del bróker EBC Financial Group, Felipe Mendoza, señaló que el enfriamiento de la economía de EU ha moderado las expectativas sobre ajustes adicionales en la tasa de la Fed, debilitando al dólar globalmente y permitiendo que el superpeso mantenga su inercia de firmeza táctica.

“El tipo de cambio entró en una zona de alta sensibilidad técnica. La ruptura puntual de los 17 abre la puerta para testear niveles de soporte en la franja de 16.80 a 16.91 si prevalece el apetito por el carry trade y la debilidad del dólar”, comentó el experto.

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El carry trade es la estrategia de inversión en la que se pide prestado en una parte del mundo y se invierte en otra, aprovechando la diferencia de tasas de interés y el desequilibrio del mercado cambiario. Sin embargo, endoza no descarta un rebote de corto plazo hacia el intervalo de 17.10 a 17.15 como zona de resistencia primaria si el mercado opta por una toma de utilidades.

“La dirección decisiva de la moneda dependerá de cómo asimile el mercado el balance entre la desaceleración de la economía estadounidense, la estabilidad en la prima de riesgo comercial con Estados Unidos y el comportamiento de la inflación mexicana, factores que definirán si el cruce consolida un nuevo rango por debajo de la figura técnica y sicológica de 17”, indicó.

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El consenso del sector privado pronostica una paridad al mayoreo de 17.90 pesos al finalizar este año, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis durante la semana pasada.

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