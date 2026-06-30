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El Gobierno de la Ciudad de México reportó que, a dos horas, del inicio del partido entre México-Ecuador, el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino está lleno.
Las autoridades capitalinas recomiendan a los aficionados trasladarse a los otros escenarios donde habrá pantallas para observar el encuentro como es el Monumento a la Revolución.
El gobierno capitalino instaló desde el Zócalo a la Diana Cazadora 39 pantallas para que los aficionados se distribuyan y no se aglomeren en un solo punto.
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En tanto, en el Zócalo capitalino, se reportó que, en uno de los accesos, aficionados dieron portazo pese al cerco policíaco, les lanzaron espuma y con empujones, lograron ingresar al FIFA FAN Fest.
De acuerdo con autoridades, la asistencia en el Zócalo es de 55 mil personas.
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vr/cr
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