Metrópoli | 30-06-26 | 17:29 | Actualizada | 30-06-26 | 17:29 |

El reportó que, a dos horas, del inicio del partido entre México-Ecuador, el en el Zócalo capitalino está lleno.

Las autoridades capitalinas recomiendan a los aficionados trasladarse a los otros escenarios donde habrá pantallas para observar el encuentro como es el .

La asistencia en el Zócalo es de 55 mil personas. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
La asistencia en el Zócalo es de 55 mil personas. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

El gobierno capitalino instaló desde el Zócalo a la Diana Cazadora 39 pantallas para que los aficionados se distribuyan y no se aglomeren en un solo punto.

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El FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino está lleno. Foto: Especial
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En tanto, en el Zócalo capitalino, se reportó que, en uno de los accesos, aficionados dieron portazo pese al cerco policíaco, les lanzaron espuma y con empujones, lograron ingresar al FIFA FAN Fest.

De acuerdo con autoridades, la asistencia en el Zócalo es de 55 mil personas.

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vr/cr

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