El Gobierno de la Ciudad de México reportó que, a dos horas, del inicio del partido entre México-Ecuador, el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino está lleno.

Las autoridades capitalinas recomiendan a los aficionados trasladarse a los otros escenarios donde habrá pantallas para observar el encuentro como es el Monumento a la Revolución.

La asistencia en el Zócalo es de 55 mil personas. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

El gobierno capitalino instaló desde el Zócalo a la Diana Cazadora 39 pantallas para que los aficionados se distribuyan y no se aglomeren en un solo punto.

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El FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino está lleno. Foto: Especial

En tanto, en el Zócalo capitalino, se reportó que, en uno de los accesos, aficionados dieron portazo pese al cerco policíaco, les lanzaron espuma y con empujones, lograron ingresar al FIFA FAN Fest.

🔴Aficionados dan portazo en el Fan Fest sobre la entrada de José María Pino Suárez, en CDMX.



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De acuerdo con autoridades, la asistencia en el Zócalo es de 55 mil personas.

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