Cuauhtémoc, Méx.- “Ley seca, anticipa tus compras. La venta de alcohol es hasta las 15:00 horas del martes 30 de junio”, se lee en tiendas de conveniencia a las que llegan aficionados del fútbol a comprar, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

En los accesos a la glorieta del monumento, sobre las calles Florencia y Río Tiber, elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México revisan a los aficionados de fútbol para que no ingresen bebidas alcohólicas.

Además, en los restaurantes situados en los alrededores también informan a la gente que el consumo de alcohol terminó a las 3:00 de la tarde, debido a la ley seca.

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Y a quienes llegan con bebidas sin alcohol, en latas de aluminio, les entregan vasos de plástico de una empresa refresquera para que ahí vacíen el líquido.

Mientras que en los alrededores de las cuatro mega pantallas ya se congregan ciudadanos para disfrutar del encuentro entre México y Ecuador.

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Sin embargo, hay aficionados que lograron ingresar con latas de cerveza y botellas de vidrio con alcohol, las cuales cubren con chamarras o esconden en mochilas.

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