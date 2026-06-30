La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para la tarde y noche de este martes 30 de junio, día que tendrá lugar el partido entre las selecciones de México y Ecuador.

Se activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes entre las 16:50 y las 22:00 horas para las alcaldías:

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Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Mientras que las alcaldías con alerta amarilla son:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Tlalpan

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Recomendaciones

Activan doble alerta por lluvias fuertes y granizo para 12 alcaldías. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

u objetos que las obstruyan No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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