Metrópoli | 30-06-26 | 17:46 | Actualizada | 30-06-26 | 17:47 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por lluvias fuertes y posible caída de granizo en seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para la tarde y noche de este martes 30 de junio, día que tendrá lugar el partido entre las selecciones de .

Se activó la alerta naranja por pronóstico de entre las 16:50 y las 22:00 horas para las alcaldías:

Lee también

  • Azcapotzalco
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Venustiano Carranza

Mientras que las alcaldías con alerta amarilla son:

  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Tlalpan

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Recomendaciones

Activan doble alerta por lluvias fuertes y granizo para 12 alcaldías. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Activan doble alerta por lluvias fuertes y granizo para 12 alcaldías. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
  • Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población
  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr/cr

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