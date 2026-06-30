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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para la tarde y noche de este martes 30 de junio, día que tendrá lugar el partido entre las selecciones de México y Ecuador.
Se activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes entre las 16:50 y las 22:00 horas para las alcaldías:
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- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Venustiano Carranza
Mientras que las alcaldías con alerta amarilla son:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tlalpan
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Recomendaciones
- Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población
- Portar paraguas o impermeable
- Utilizar el líquido para regar las plantas
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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dmrr/cr
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