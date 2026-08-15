Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron a Eduardo “N”, alias El Glenda, identificado como el presunto líder de Los Richies, grupo criminal generador de violencia en el oriente de la capital, principalmente en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la FGJ, El Glenda estaría implicado en diversos homicidios, delitos de alto impacto, la coordinación de los integrantes del grupo delictivo, así como de las actividades delictivas al oriente de la Ciudad de México.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con un homicidio registrado el 4 de junio de 2024 en la colonia Rubén Jaramillo, también conocida como predio Yagüelito, en la alcaldía Iztapalapa.

En aquella ocasión, El Glenda habría atacado a tiros a la víctima en la vía pública, causándole la muerte, para posteriormente escapar en una moto manejada por otro sujeto.

Tras recabar los datos de prueba necesarios, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Eduardo.

Elementos de la FGJ realizaron un operativo en el Estado de México mediante el cual se ubicó a El Glenda en el municipio de Ixtapaluca, donde fue detenido.

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