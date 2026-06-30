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El secretario de gobierno, César Cravioto ofreció disculpas y lamentó las agresiones que se registraron contra las madres buscadoras que se manifestaron sobre Calzada de Tlalpan, previo al encuentro entre las selecciones de futbol de México y Ecuador.
“Lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy en Calzada de Tlalpan y ofrecemos nuestras disculpas”, dijo a través de un video difundido en redes sociales.
César Cravioto indicó que desde el inicio de la justa mundialista el Gobierno de la Ciudad de México ha sido muy enfático en que la libertad de expresión de distintos colectivos sea conciliadas con los derechos de quienes asisten a los partidos.
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“Así lo hemos hecho todos estos días en que se ha desarrollado el Mundial y en el caso de las personas buscadoras, la jefa de gobierno ha instruido de manera muy enfática que tenemos que dialogar con ellos, con ellas y tenemos que buscar las formas para que acerquen sus demandas lo más posible al entorno de los partidos”, abundó.
En el mismo video, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho informó que instruyó a las Direcciones generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus atribuciones investiguen a profundidad los hechos.
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“Al respecto es importante aclarar que en ningún momento se generó una consigna para limitar la libertad de manifestación y de expresión del contingente, cualquier acción contraria a los protocolos de actuación será sancionada conforme a la normatividad vigente”, afirmó.
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El jefe de la Policía capitalina enfatizó en que desde la SSC “rechazamos enérgicamente cualquier acto que violente los derechos de cualquier persona, especialmente de quienes abanderan causas legítimas”.
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vr/cr
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