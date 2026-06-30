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Integrantes de colectivos de madres buscadoras exigieron al Gobierno de la Ciudad de México una disculpa pública por las presuntas agresiones que, aseguraron, cometieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la manifestación realizada la mañana de este martes sobre Calzada de Tlalpan.
Las integrantes del Colectivo Luciérnagas ofrecieron una conferencia de prensa y posteriormente realizaron una protesta sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta del Ahuehuete, donde reclamaron a las autoridades capitalinas por la actuación de los policías durante el operativo implementado previo al encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, correspondiente al Mundial de Futbol 2026.
De acuerdo con las manifestantes, los elementos de la SSC les impidieron avanzar con dirección al Estadio Ciudad de México, y de ahí derivó en empujones y luego agresiones por parte de los uniformados.
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Durante la conferencia, Gabriela, integrante del colectivo, denunció que sufrió una lesión en la muñeca tras ser empujada por un elemento de la corporación durante la movilización.
“Exigimos una disculpa pública por las agresiones cometidas esta mañana durante la protesta”, expresó Antonia Cabrera, madre buscadora e integrante del Colectivo Luciérnagas.
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Las manifestantes dirigieron su petición al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, a quienes solicitaron reconocer públicamente los hechos y garantizar el respeto al derecho de manifestación.
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Con pancartas y fotografías de sus familiares desaparecidos, las madres buscadoras permanecieron sobre Paseo de la Reforma para visibilizar su inconformidad y reiterar su demanda de justicia, así como de condiciones que les permitan ejercer su derecho a la protesta sin ser objeto de agresiones.
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vr/cr
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