Chihuahua.- El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla Mendoza, fue nombrado defensor de la Patria, Familia y Libertad por el Partido Acción Nacional (PAN).

El nombramiento lo hizo Santiago Taboada, quien es secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

De acuerdo con lo que informó, el dirigente nacional, Jorge Romero, dio la instrucción de dar el banderazo del inicio de los trabajos políticos en Chihuahua para el proceso electoral de 2027.

En conferencia de prensa se dio a conocer que Bonilla Mendoza tendrá ahora la responsabilidad de encabezar los trabajos de acercamientos con diversos sectores y la construcción de alianzas en los 67 municipios de Chihuahua.

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Además de Bonilla Mendoza, Santiago Taboada afirmó que Daniela Álvarez, líder estatal del PAN en Chihuahua, tendrá ahora otra tarea que será la coordinación estratégica que permitirá llevar a cabo las bases políticas con todos los aspirantes a algún cargo político del 2027.

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Afirmó que estas coordinaciones ya se han realizado en otros estados como Michoacán, Zacatecas, ya que estas acciones marcan el inicio de los trabajos de cara al 2027.

En su mensaje, Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, comentó que de la mano con la dirigencia nacional del PAN, ganarán los procesos electorales del 2027.

“A nosotros nos toca defender Chihuahua, vamos a defender lo que hemos construido con seguridad, obra pública. Vamos a defender con la misma firmeza a todos los gobiernos panistas del estado y del país. Recibo este encargo con la responsabilidad que merece y con la convicción y con la convicción de que Chihuahua tiene mucho que aportar en esta nueva etapa. Se bien cual es mi tarea: escuchar, sumar, organizar y construir”, dijo Bonilla Mendoza.

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