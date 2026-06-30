Para el partido de México contra Ecuador, aficionados mexicanos y extranjeros auguran triunfo para la selección nacional y señalan que, en el Ángel de la Independencia, el futbol se siente con un ambiente muy diferente de emociones y energía.

Eduardo Velázquez, con vaso de cerveza en mano, contó que llegó junto con seis amigos desde el municipio de Tenancingo, en el Estado de México, a bordo de un autobús en el que viajaron con otras 40 personas.

Para llegar al Ángel de la Independencia tardaron alrededor de 2 horas de camino y están disfrutando del ambiente futbolero, mientras cada uno les toma a sus respectivas cervezas en vasos de plástico.

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La fiesta del Tri conquista el Ángel de la Independencia; mexicanos y extranjeros pronostican el triunfo de México, Foto: Arturo Contreras

El pronóstico es que México ganará por marcador de 2-0 y que llegará a la ronda de cuartos de final en este evento de talla internacional.

Por su parte, Emiliano, de 25 años de edad está disfrutando del primer evento de este tipo que le toca vivir en el país, el cual, “rompe fronteras y nos une. Hemos estado acogiendo a gente de todos lados del mundo y lo que nos une es este deporte tan bello”.

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Llegó junto a su mamá y en su silla de ruedas avanza por el paseo de la Reforma con un trofeo que muestra la pasión futbolera que tiene.

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Viven en la Ciudad de México y el ambiente por los partidos lo han disfrutado de una forma especial, pues aseguran que no les ha tocado alguna situación fuera de lo habitual.

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“Mi papá es de España, crecí en Costa Rica, pero hoy le vamos todos a México”, dijo Jorge, turista que llegó a México para disfrutar el torneo de futbol internacional que congrega esta noche a miles de aficionados para el partido de México contra Ecuador.

Su pronóstico de resultado es que el combinado mexicano ganará por marcador de 2-0 y avanzará a la ronda de octavos de final.

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Personas esperan en las calles de Reforma para ver el partido de México contra Ecuador (30/06/2026). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSLA

Además, explicó que llegó a México para disfrutar del evento deportivo y comentó que la gente en la Ciudad de México lo ha tratado muy bien.

Aficionados que se dieron cita en el Ángel de la Independencia para ver el partido, se acercan a Jorge Martín para pedirle fotografías, quien posa alegre con las banderas de México y Costa Rica.

“Vine a apoyar a mi querido México, amo a México”, describí con alegría Jamet, un aficionado al fútbol proveniente de Jordania que aseguró le ha gustado el ánimo de la gente y la comida.

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Sobre paseo de la Reforma y portando en su mayoría playeras de color verde de México, llegan los aficionados. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

El turista hizo su arribo al país una semana antes de que comenzara el torneo y dio como su pronóstico para el encuentro un marcador de 3-0 a favor de México.

Y con máscara de luchador, Emmanuel llegó al Ángel de la Independencia para vivir el juego de México, del cual auguró un marcador de 2-0 a favor de México.

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Además, mencionó que la cultura mexicana ha recibido con los brazos abiertos a los turistas que se dan cita en la capital del país y pidió a los visitantes nacionales y extranjeros, que respeten los espacios públicos y no dejen basura en las calles.

dmrr/cr