Una intensa lluvia acompañada de granizo provocó una importante acumulación de hielo en calles y áreas verdes de la zona de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, durante la tarde de este martes.

Imágenes difundidas desde distintos puntos de la demarcación mostraron un manto blanco cubriendo vialidades, principalmente en las inmediaciones del Acueducto de Guadalupe, donde la cantidad de granizo dificultó la circulación y modificó por completo el paisaje urbano.

Lluvia en alcaldía GAM. Foto: Especiales

Aunque la intensidad de la lluvia comenzó a disminuir minutos después, la acumulación de granizo permaneció sobre el pavimento y banquetas, lo que generó condiciones de riesgo para automovilistas y peatones.

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Como consecuencia de la fuerte granizada, se reportó el colapso de la estructura exterior del módulo PILARES Tlalpexco, presuntamente debido al peso del granizo acumulado sobre el techo. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por este incidente.

Autoridades y cuerpos de emergencia realizaron recorridos en la zona para evaluar los daños y atender cualquier afectación derivada de las precipitaciones.

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Las lluvias continuarán en diversos puntos de la Ciudad de México, por lo que las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar transitar por zonas con encharcamientos o estructuras dañadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.

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