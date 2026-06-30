La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) comunicó que abrió una queja de oficio por los hechos ocurridos la tarde de este martes en Calzada de Tlalpan y avenida Ermita, colonia Portales, durante una manifestación de buscadoras.

La queja es por posibles violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de familias buscadoras.

"La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México CDHCM abrió una queja de oficio por posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de familias buscadoras", dijo la CDHCM mediante un comunicado.

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La tarde de este martes, un grupo de personas buscadoras se manifestó en inmediaciones de la estación del metro Ermita, previo al encuentro entre México y Ecuador, donde un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) les impidió cerrar el paso vehicular, desatando conatos de confrontación.

Las buscadoras denunciaron agresiones por parte de los uniformados de las SSC.

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