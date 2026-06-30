Un grupo de unas siete madres buscadoras denunció la situación de desapariciones en el país, en el perímetro del Estadio Ciudad de México, previo al partido entre las selecciones de México y Ecuador.

También denunciaron las agresiones que algunas de sus compañeras y compañeros sufrieron a manos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en una manifestación realizada horas antes en inmediaciones de la estación Ermita.

La madre buscadora Jacqueline Palmeros dijo que lo ocurrido pareció una intimidación a su manifestación rumbo al estadio y el motivo por el cual se dieron cita pocas familias.

Las madres exigieron una disculpa pública por las agresiones de la tarde. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Lee también Metro cierra estación Insurgentes de Línea 1 por concentración en el Ángel de la Independencia; exhorta a usar otras estaciones

"Y a las pocas familias que estamos presentes hoy, aparentemente pareciera una intimidación a raíz de lo que pasó, lamentablemente, en la cascarita que se iba hacer ahí en Ermita".

Las buscadoras que se reunieron en la estación del Tren Ligero Textitlán, avanzaron bajo la lluvia hasta llegar al Estadio Ciudad de México sin problemas con las vallas colocadas.

[Publicidad]

Posteriormente, se manifestaron durante cerca de una hora en uno de los accesos vehiculares al estadio.

Lee también Suman cuatro días de operativo para capturar a tigre de bengala en Tepetlaoxtoc, Edomex; escapó del lugar donde era resguardado

Las madres exigieron una disculpa pública por las agresiones de la tarde.

[Publicidad]

vr/cr