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Un grupo de unas siete madres buscadoras denunció la situación de desapariciones en el país, en el perímetro del Estadio Ciudad de México, previo al partido entre las selecciones de México y Ecuador.
También denunciaron las agresiones que algunas de sus compañeras y compañeros sufrieron a manos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en una manifestación realizada horas antes en inmediaciones de la estación Ermita.
La madre buscadora Jacqueline Palmeros dijo que lo ocurrido pareció una intimidación a su manifestación rumbo al estadio y el motivo por el cual se dieron cita pocas familias.
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"Y a las pocas familias que estamos presentes hoy, aparentemente pareciera una intimidación a raíz de lo que pasó, lamentablemente, en la cascarita que se iba hacer ahí en Ermita".
Las buscadoras que se reunieron en la estación del Tren Ligero Textitlán, avanzaron bajo la lluvia hasta llegar al Estadio Ciudad de México sin problemas con las vallas colocadas.
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Posteriormente, se manifestaron durante cerca de una hora en uno de los accesos vehiculares al estadio.
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Las madres exigieron una disculpa pública por las agresiones de la tarde.
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vr/cr
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