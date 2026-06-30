La Paz, Méx.- Un menor de cinco años fue presuntamente asesinado por su padrastro, la mañana de este martes, en la colonia San José Las Palmas.

El hecho se reportó al Centro de Mando (C-2), por lo que elementos de Protección Civil y Bomberos municipales acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria.

A su arribo, el personal paramédico confirmó la ausencia de signos vitales del menor, por lo que dieron aviso a la policía municipal, así como a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF y al Ministerio Público, para llevar a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes.

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A través de un comunicado, el Gobierno municipal condenó el hecho y sostuvo que trabajará de la mano con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que la muerte del menor no quede impune.

“El Gobierno Municipal reitera su plena disposición para apoyar y colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos, con el firme propósito de que este caso sea investigado con profesionalismo y que se determine, conforme a derecho, lo que corresponda”, se lee en el comunicado.

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El presunto agresor se encuentra prófugo, de acuerdo a las primeras indagatorias.

vr/cr