La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, firmaron la Estrategia de Cooperación de País con México 2026-2030, con la finalidad de disminuir la carga de enfermedad asociadas a las enfermedades no transmisibles, el cáncer y los trastornos de salud mental.

También contempla fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud (Ssa) y la articulación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para que avancen en la salud universal.

Así como promover los cuidados integrales de salud, garantizando el acceso equitativo de la población a lo largo del curso de vida; asegurar la mitigación y la respuesta oportuna ante emergencias sanitarias; y fortalecer a la autoridad reguladora nacional, promoviendo la autosuficiencia sanitaria.

Lee también IMSS reconoce riesgo financiero por pensiones y cobertura de seguros

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que la Estrategia contribuirá al fortalecimiento del Servicio Universal de Salud al alinear las prioridades nacionales con la experiencia técnica de la OPS/OMS.

“A fin de ampliar el acceso a servicios de calidad, con énfasis en la prevención, la atención primaria y la respuesta a los principales desafíos sanitarios. Orientará nuestras prioridades compartidas durante los próximos años”, dijo.

[Publicidad]

nro/apr