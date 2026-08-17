La indignación por la muerte de un motociclista presuntamente a manos de policías municipales desencadenó este domingo una jornada de violencia en la ranchería Azucena Segunda Sección, en el municipio de Cárdenas, donde habitantes incendiaron al menos dos patrullas de la Guardia Estatal y prendieron fuego a las instalaciones de la delegación municipal.

Los pobladores exigen el esclarecimiento del fallecimiento ocurrido el pasado 13 de agosto, cuando el motociclista habría sido embestido por una unidad policial que circulaba a exceso de velocidad en el tramo Frontera-kilómetro 23, en la ranchería Encrucijada Cuarta Sección.

El enojo social escaló de confrontaciones verbales a agresiones físicas cuando los elementos de la Guardia Estatal arribaron a la comunidad.

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A través de redes sociales se difundieron grabaciones en las que se observa a grupos de ciudadanos rodeando las camionetas oficiales, lanzando piedras contra los efectivos a bordo y calcinando las patrullas, algunas de ellas pertenecientes a la flotilla entregada recientemente.

Asimismo, los manifestantes atacaron la delegación municipal tras acusar al delegado de ponerse a favor de las fuerzas policiales, para posteriormente bloquear la vía principal e impedir la salida del personal estatal.

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Por su parte, el Gabinete de Seguridad de Tabasco emitió un comunicado en el que desmarcó la presencia de la Guardia Estatal de los hechos ocurridos días antes, asegurando que los agentes acudieron únicamente a brindar atención por una denuncia de violencia familiar y amenazas de muerte.

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La dependencia explicó que, al concluir el auxilio, el grupo de pobladores comenzó a agredirlas e incendiar los vehículos, por lo que actualmente mantienen abiertos canales de diálogo para intentar destrabar el bloqueo y restablecer el orden en la zona.

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